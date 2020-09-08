Після реконструкції відкрили легкоатлетичну школу

У Дніпрі на лівобережжі після реконструкції запрацювала легкоатлетична школа олімпійського резерву. 375 вихованців відтепер займаються у чудових умовах. Заклад вважається одним з найпотужніших у підготовці легкоатлетів. Хоча раніше тренування там були ризикованими через жахливий стан покриття. Тепер же затишному стадіону, професійним доріжкам та сертифікованому устаткуванню заздрять спортсмени усієї країни.

Легка атлетика стане, мабуть, найпопулярнішим видом спорт для дітлахів з усіх прилеглих районів Дніпра. Адже важко втриматися від бігу, коли під ногами пружинить покриття такої доріжки. Школу ремонтували близько трьох років з великими труднощами. Та зрештою вийшло надзвичайно гарно. Повністю оновлений стадіон та основні приміщення. Комунікації, вікна, тренувальні зали, пожежна сигналізація, утеплення. У школі новеньке все — від даху до душових, від тренажерів до сауни. Освітлена територія, встановлені камери відеоспостереження та новий паркан. Міському бюджету все це коштувало 35 мільйонів гривень.

Школі невдовзі виповниться 60-т років. Її вихованці відстоюють честь нашого міста та країни у Олімпійських Іграх, чемпіонатах Світу, Європи та успішно виступають на міжнародних змаганнях. Тепер до їхнього ентузіазму додалася сучасна спортивна база.

Гордість спортзакладу – окремо винесений сектор для метання ядра та диску. Адже проведення таких тренувань з дітьми потребує додаткових заходів безпеки. Тренери, яких до речі тут 24, вважають, що новий вигляд школи сприяє тому, що вихованців тут побільшає.

До речі, займатися спортом тут зможуть не лише вихованці школи. Міський голова особливо зазначив, що охочі тренуватися на стадіоні мають узгодити свої наміри з керівництвом школи і їм визначать час для занять.