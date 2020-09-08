Поширення COVID-19 в Україні не збавляє обертів. Плюс 2411 – нових інфікованих за минулу добу. Таким чином, загальна кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу вже 140, 5 тисяч.

На Дніпропетровщині – 76 нових хворих за минулу добу. Більшість у Дніпрі. Крім того, в регіоні зареєстровано три летальних випадки : 2 – у Дніпровському районі й 1 – у Кривому Розі. Голова обладміністрації Олександр Бондаренко вкотре закликає людей бути свідомими.

“У 81% випадків хвороба протікає в легкій формі або безсимптомно. Лікарі б’ють на сполох, що саме з цієї причини Україна наразі переживає сплеск захворюваності на COVID-19. Вкотре прошу мешканців області: при появі перших симптомів застуди зателефонуйте сімейному лікарю. Не наражайте на небезпеку себе та оточення.”

По Україні ж + 2411 нових випадків COVID-19. Таким чином, загальна кількість хворих вже наближується до 140,5 тисяч. У лідерах антирейтингу місто Київ – 235, Харківська область – 230, Одеська та Львівська області – 196 та 192 випадки відповідно. Тож COVID-19 не збавляє обертів, кажуть у МОЗ. А кількість госпіталізованих пацієнтів лише зростає.

Зважаючи на динаміку розповсюдження COVID -19, у міністерстві готуються до ще більшого напливу пацієнтів до лікарень.

Лікування в умовах стаціонару для інфікованих пацієнтів — безкоштовне. Усі витрати покриваються НСЗУ в рамках пакету COVID-19.

З квітня по липень Національна служба здоров’я виплатила майже 3,5 млрд грн закладам охорони здоров’я за надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього.