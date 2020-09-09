Поєднання виставки картин та арт інсталяції

Поринути у світ цифрового мистецтва закликають автори нової експозиції в діджитал галереї “Артерія Дніпро”. Подія має назву “Магія імпресіонізму” і поєднує виставку картин й арт інсталяцію. Оригінали творів дніпровських художників й проєкції творів великих Моне та Ренуара в єдиному мистецькому просторі бачила наша Ірина Каблоцька.

Імпресіонізм із кінця 19-го сторіччя завоював серця художників та шанувальників мистецтва. Швидкоплинне враження від побаченого у природі переносять на полотно і наші дніпровські художники.

Це, ймовірно, відчували й родоначальники імпресіонізму Клод Моне, Огюст Ренуар, Едуард Мане. В галереї “Артерія Дніпро” вирішили доповнити виставку картин сучасників відеоінсталяцією. До речі, співробітники самі вперше бачать дві частини разом.

В інсталяції використали популярні картини Моне і Ренуара. Виставку створювали майже пів року. Й спочатку демонстрували у “Київській Артерії”. Потім адаптували для дніпровської галереї.

Щоб уявити масштаб екранів, треба побачити людину на їхньому тлі.

Навіть підготований глядач не омине чудового сюрпризу.

“Опинитися в середині картини Ренуара, або Моне… такі відчуття отримує відвідувач цієї артінсталяції. Враження від вражень знаменитих художників. Подвійний імпресіонізм!”

Першій показ пройшов дуже вдало.

Ірина не просто відвідувачка галереї. Її картина пройшла конкурс і потрапила в експозицію “Магія імпресіонізму”.

Двадцять дніпровських художників, професіоналів й початківців, представили свої твори в цьому мистецькому просторі. Тут єднаються імпресіоністи всіх часів. До 21 вересня включно.