Лазерне шоу, розважальні програми та концерти

Так у Дніпрі святкуватимуть День міста. Заходи триватимуть протягом вихідних у різних локаціях по всьому місту. Усе, аби не створювати великих скупчень людей. Більш детально про святкування під час карантину — у нашому сюжеті.

Гучно та з розмахом! Цими вихідними Дніпро відзначить свій 244-й день народження. Через карантин формат свята дещо змінили. Та у міськраді обіцяють, що все одно буде цікаво. Підготували аж 18 локацій у різних куточках Дніпра. На кожній своя розважальна програма з аніматорами та музикантами. Все — з дотриманням протиепідеміологічних заходів. Однією з центральних подій буде концерт класичної музики просто неба з виконавцями світового рівня.

Родзинкою свята стане масштабне лазерне шоу. Арт інсталяцію можна буде побачити з обох берегів Дніпра. Для цього стару 120-метрову заводську трубу вкриють сім сотень ліхтариків. А на її вершині встановлять найпотужніший в країні лазер. Це — один з елементів чи не найбільшої у світі синхронної інсталяції довжиною близько 7 кілометрів. Вона включатиме 13 оздоблених труб. Через світове та піротехнічне шоу доведеться перекрити Центральний міст — на ньому працюватиме спеціальна техніка.

Крім того, на дніпрян чекає виставка тюнингованих авто та парад комунальної техніки. А ще безліч виставок, ярмарок, чемпіонатів та конкурсів. Початок святкувань – 12 вересня о 10:00.