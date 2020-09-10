3 класи та група у дитсадку пішли на самоізоляцію через COVID-19

Коронавірус виявили аж у 10 навчальних закладах області. На карантин відправили усіх контактних осіб, а їх майже дві сотні. Загалом по області за останню добу – 89 нових хворих. Найбільша кількість у Дніпрі. Детальніше про ситуацію — в наступному сюжеті.

4 дітей і 10 співробітників навчальних закладів та вчителів. Це лабораторно підтвердженні випадки COVID-19 в нашій області з початку навчального року. Через це 3 класи та 1 дитсадівська група пішли на 14-денну самоізоляцію, в тому числі вчителі та вихователі. До них долучились й усі контактні особи.

“Виявлено 4 дитини, відповідно всі їхні класи по 32 дитини йдуть на самоізоляцію. Щодо вчителів, то їхнє коло контактів невелике.”

До шкіл та у дитячий садок й діти, й дорослі повернуться лише у разі негативного результату під час тестування. Його мають зробити на 14-й день самоізоляції.

“Відбувається тестування за державний кошт. Особа нікуди не повинна йти, не повинна намагатись самотужки проходити тестування. До них приїжджає мобільна бригада, відбере зразок, відвезе до лабораторії, яке буде здійснювати тестування.”

Але Дніпропетровщина далеко не єдина і не перша, де в навчальних закладах виявили коронавірус. В Україні класи почали закривати одразу після першого вересня.

За останню добу в країні було зафіксовано 2582 нових випадки захворювання на коронавірус. Найбільше на Харківщині — більш ніж три сотні. Далі йдуть Київ та Тернопільська область. Дніпропетровщина поки має невеликий ріст нових випадків, це дозволяє області залишатись в зеленій зоні. Але навіть без різких стрибків в показниках, через певний час ми можемо опинитись в жовтій. А це вже зовсім інші карантинні правила.