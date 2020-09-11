Гру у комп’ютерні ігри в Україні визнали офіційним видом спорту

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Відтепер школярі, котрі увесь час сидять у гаджетах, мають серйозний аргумент! Які ж перспективи відкриються перед кіберспортсменами та чи безпечне таке захоплення для підлітків? Наш Марко Ручка розповість.

Кіберспорт став офіційним видом спорту у нашій державі. На цей історичний момент чекали мільйони представників української молоді.

“В Україні висока культура кіберспорту та сильні гравці. Наші команди регулярно перемагають на різноманітних турнірах по всьому світу. Ця індустрія вже давно перетворилась в справжній бізнес, який приносить багато користі та можливостей як локального, так і світового масштабу.”

Дмитро вже понад 6 років займається комп’ютерними іграми. Чотири з яких є справжнім кіберспортсменом. Хлопець розповідає — спочатку це було звичайне хобі. Але поступово настільки опанував гру, що почав брати участь у змаганнях.

Хлопець твердить, аби перемагати на турнірах та отримати звання справжнього ігрового спортсмена, потрібно серйозно тренуватись.

Опановувати такі уміння можна в федерації кіберспорту, що базується у Дніпрі. Там кажуть — визнання з боку держави неабияк загартовує та відкриває нові можливості, як для молоді, так і для федерації. Передусім статус допомагає у проведенні змагань.

Такі турніри дадуть змогу розвиватися учасникам. Окрім цього, вони отримуватимуть ще і справжні звання.

Професійні кіберспортсмени можуть непогано заробляти. Приміром, у дніпровської команди вже був досвід на міжнародній арені.

Але, щоб вигравати такі призи та отримувати кубки, потрібно багато працювати. Не менше ніж, в інших видах спорту.

А це буквально витоки сучасного кіберспорту. Понад 30 років тому ось такі ігрові автомати користувались неабиякою популярністю серед любителів пограти. Тоді ніхто навіть уявити не міг, що цих гігантів замінять маленькі екрани комп’ютерів. А джойстики — клавіатура та мишка.

Ці експонати родом з 80-х та 90-х років. В ті часи люди годинами могли грати за цими автоматами. Нині ж їх можна побачити лише у музеї “Машини часу”.

За дві хвилини, зрештою, розібрався — й ось вона омріяна перемога.

Навіть граючи у старі автомати, які не такі цікаві, як графіка в сучасних іграх, втягуєшся. І це може стати проблемою, кажуть психологи. Додають — ігри викликають звикання. Особливо у підлітків.

Аби не захворіти на ігроманію, потрібно чітко лімітувати час, радять психологи. Навіть, якщо ви мрієте стати кіберспортсменом, відпочинок від комп’ютерних ігор — життєво необхідний.