Інтерпайп та фонд “Відродження регіону” передали устаткування для проведення ПЛР-тестів

10.09.2020 19:05

Українська промислова компанія Інтерпайп спільно з благодійним фондом “Відродження регіону” закупила й сьогодні вже передала в обласну лікарню Мечникова устаткування для проведення ПЛР-тестів. У нинішніх умовах це дуже вчасна допомога. Адже лабораторний центр лікарні працює майже цілодобово і йому бракує обладнання для збільшення обсягів тестування. Подробиці дивіться у наступному сюжеті.

Головний лікар цінує допомогу Інтерпайп. Саме зараз, коли спостерігається зростання захворюваності на COVID-19, потреба в тестуванні зросла. До лабораторії надходить біоматеріал від пацієнтів із підозрою на коронавірус зі всієї області. Лаборанти працюють майже цілодобово.

Коли у компанії Інтерпайп дізналося про проблему нестачі обладнання, то відразу почали діяти.

До цього дня в лабораторії був лише один такий апарат. Він необхідний на першому етапі проведення ПЛР-аналізу, коли із біоматеріалу необхідно виділити нуклеїнові кислоті, тобто РНК чи ДНК вірусу. Обладнання автоматизоване і дозволяє досліджувати до тисячі зразків у день. До того ж лаборанти мінімально контактують зі зразками, що убезпечує медиків. Вартість прибору — понад 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Щодня ця лабораторія проводить понад 500-700 тестів і виявляє 40-50 позитивних випадків зараження COVID-19. Нове обладнання дозволить збільшити кількість тестів.

З самого початку карантину компанія Інтерпайп активно допомагає лікарням вчасно отримувати необхідне обладнання й засоби захисту для медиків. На підприємствах також приділяють максимум уваги до заходів безпеки.

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