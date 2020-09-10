Артгалерея посеред звичайних гаражів — від українського Бенксі! 

Відомий харківський вуличний художник Гамлет Зинковський невиразні дніпровські гаражі перетворив на справжній мистецький об‘єкт. Митець інтерв’ю не дає, проте для нашої Олени Городецької зробив невеличке виключення! Дивимось!

Про те, що Гамлет Зинковський, якого називають українським Бенксі, перетворив занедбані гаражі на мистецький простір, Олександр дізнався із повідомлень у соцмережах. І одразу ж вирушив дивитись об’єкти, адже вже протягом двох років слідкує за творчістю художника.

Звуки локомотива, залізнична колія і гаражі в хащах. Цю локацію на вулиці Князя Ярослава Мудрого Гамлет обрав під час прогулянки Дніпром абсолютно випадково. Зараз очищає від бруду ділянку, залізо покриває антикорозійною фарбою. Сподівається, його творіння матимуть не лише естетичне призначення, а ще й практичну користь. Ідеї проєктів, афоризми й зображення до них виникають у нього спонтанно, ділиться митець.

Свій особливий почерк – “чорно-білий стиль” Гамлет обрав не одразу. Спочатку навчався класичного живопису в училищі, потім в Академії мистецтв. І тільки після того, як не пройшов атестацію з фізкультури та психології та був відрахований, зосередився на власній ідентифікації.

Митець не тільки захоплюється стріт-артом, а й пише картини. Роботи можна придбати через соцмережі й в Дніпрі є багато прихильників його творчості. Нові шанувальники з’являються просто на наших очах.

Саме лаконічність художніх форм та безмежність філософських образів приваблюють більшість відвідувачів до проєктів Гамлета Зинковського.