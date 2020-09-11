На Дніпропетровщині – 82 нових випадки COVID-19

Абсолютний антирекорд встановлено сьогодні в Україні по коронавірусу. 3144 нових випадки за добу. Попереду Київ. В столиці також зафіксована найбільша кількість інфікованих з початку пандемії. На Дніпропетровщині цей показник значно менший – 82 нових випадки. Про ситуацію детальніше — далі.

В нашій області добовий показник нових хворих на COVID-19 не сягає більше сотні. Медики кажуть, ситуація під контролем. Лідером з кількості інфікованих останнім часом був Дніпро. Й ось останньої доби його обігнав Кривий Ріг. Тут зафіксували 35 випадків. Головний санітарний лікар області каже, рано чи пізно уникнути жовтої зони Дніпропетровщині не вдасться.

А от Київ з понеділка почне жити за правилами помаранчевої зони. Стрімкий ріст інфікування COVID-19 не дозволив залишитись у жовтій. За добу в столиці виявили понад 400 нових випадків захворювання на коронавірус.

За минулу добу кількість хворих на COVID-19 стрімко зростає по всій Україні. Зафіксовано новий абсолютний антирекорд. Більш як 3000 випадків. Сьогодні урядова комісія з надзвичайних ситуацій оприлюднила новий список розподілу країни на кольорові зони епідбезпеки. Багато районів увійшли до червоної зони. Але деяким вдалося з неї вийти.

І сьогодні оновили список країн, які входять до красного чи зеленого переліку. До безпечних увійшли Австрія, Чехія, Португалія, Румунія, Італія, Польща. До червоного списку — Ізраїль, Молдова, Іспанія, Чорногорія, США, Франція та Хорватія. Весь перелік можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров’я.