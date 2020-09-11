Перепоховання героя

У Дніпрі на Краснопільському кладовищі прощалися с бійцем полку “Дніпро-1” Костянтином Шрамко. Чоловік загинув у зоні АТО ще 2016-го. Тоді воїна поховали у Донецькій області, звідки він родом. Та могилу неодноразово паплюжили та руйнували невідомі. Тому сім’я вирішила перевезти тіло Костянтина до Дніпра. Подробиці — у наступному сюжеті.

З-за обрію виринає прапор. Далі — колона автівок. Тіло героя, який ще 4 роки тому віддав життя за Україну, прибуло до Дніпра.

Костянтин Шрамко — боєць полку Дніпро-1 загинув у 2016-у неподалік Пісок. Його командир Олексій пам’ятає той день, наче це було вчора.

“Ефіоп”. Такий позивний ще на початку війни, у 14-у році, мав загиблий. Костянтин з самого початку бойових дій входив до складу так званих “донецьких партизан”. Про героїзм бойового товариша розповідає його побратим, теж розвідник.

Спочатку, Костянтина поховали на малій батьківщині — у селищі Родинському, що на Донеччині. Та буквально за рік могилу почали руйнувати невідомі. Сестра загиблого воїна й досі не розуміє — чим її брат заслужив на таке ставлення.

“На День незалежності могилу спалили, в хлам просто.Усі вінки, хрест. Потім це продовжувалося усі 4 роки. І це завжди було або День добровольця, або День прапора, День соборности.”

Хай там як, тепер Костянтин — серед людей, близьких йому по духу, кажуть родичі. У героя залишилась дружина та двоє дітей. І вони назавжди запам’ятали свого батька та чоловіка як людину неймовірної хоробрості та патріотизму.