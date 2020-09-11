Сплатити за проїзд у метро одним натиском

Відтепер у дніпровському метрополітені можливо й таке. На двох станціях встановили спеціальне обладнання, завдяки якому придбати квиток можливо за допомогою банківської картки або смартфону. Про диджиталізацію міського транспорту — у наступному сюжеті.

Безконтактна оплата проїзду в метро відсьогодні реальність. Тепер необов’язково купувати жетон на касі. Досить просто прикласти банківську карту до термінала. також можливо скористатися смартфоном.

Втілити це у життя допомагав відомий український банк. Усе технічне забезпечення та витрати вони взяли на себе. Досвід у подібному проєкті в них вже був. Саме ця компанія створила безконтактну оплату у трамваях міста, за допомогою QR-кодів.

Над запуском проєкту працювали майже півтора року. Для транспортної інфраструктури міста це великий крок. Диджиталізацією метрополітену відтепер може похвалитися не лише столиця, а й Дніпро.

Поки що встановлюватимуть по одному турнікету на станцію. Пояснюють — пасажиропотік не такий великий, тож більше нині не треба.

Така система особливо до вподоби молоді. Єгор каже, це швидко та практично. Додає — не потрібно стояти у черзі за квитком у касі, а потім ще і біля турнікета.

Наразі, безконтактно сплатити за проїзд можливо на станції Вокзальна та Покровська. В мерії обіцяють найближчим часом встановити такі турнікети на усіх зупинках метро.