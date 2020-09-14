Компанія ІНТЕРПАЙП заохочувала до науки фізичними експериментами

“Співучі чаші”, “Маятник Чеботаєва” та “Магдебурзькі півкулі”! На День міста компанія ІНТЕРПАЙП побудувала майданчик, де всі охочі могли спостерігати за цікавими фізичними експериментами. Дорослі дніпряни уважно слухали, а от маленькі – бавились та дивувались науковим фокусам. Як все відбувалось — дивіться у наступному матеріалі.

Фізична лабораторія просто неба. На честь дня народження міста компанія ІНТЕРПАЙП організувала інтерактивну зону наукових експериментів. Ось, прикладом, маятник Чеботаєва, конструкції якого виготовлені на заводі ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ. Цей дослід показує, як утворюється дев’ятий вал на морі.

Поряд розташувались “Магдебурзькі півкулі”, які виготовили на новомосковському підприємстві компанії. Вони демонструють силу атмосферного тиску. Якщо півкулі з’єднати і викачати повітря, то відірвати одну від одної буде неможливо. А до демонстрації резонансу за допомогою ось таких чаш могли долучитись усі охочі.

Повз майданчик з експериментами не проходив ніхто. Особливо вражені були дітлахи.

Також малеча мала змогу взяти участь у тематичній вікторині і виграти подарунок.

Охочих зробити креативно фото було чимало.

Зоною фізичних експериментів компанія ІНТЕРПАЙП мала на меті нагадати, що Дніпро — це, перш за все, місто промисловців та інженерів.

У компанії прагнуть, аби серед підлітків професія інженера була не менш популярною, ніж робота програміста чи юриста.