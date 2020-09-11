У Дніпрі проходить фінал всеукраїнської вчительської премії

Грошова винагорода, рік навчання та участь у міжнародному форумі. А ще – всеукраїнське визнання. Все це отримає переможець премії Global Teacher Prize Ukraine вже 3 жовтня. А поки фіналісти знайомляться між собою та готуються до останнього етапу конкурсу. Тож за якими критеріями обиратимуть найкращого вчителя країни – дивіться у нашому сюжеті.

З великим натхненням про свою роботу розповідає пан Олег. Він – вчитель інформатики з великим досвідом. У школі працює лише два роки, проте вже встиг завоювати повагу учнів. Саме вони і надихнули чоловіка податися участь у премії Global Teacher Prize Ukraine. Тепер він у десятці найкращих викладачів з усієї країни. Та за перемогою Олег не женеться. Сюди прийшов за новими знайомствами та досвідом.

На презентацію фіналістів приїхала і Наталія – переможниця торішньої премії. Сьогодні жінка у новому амплуа – членкиня журі. Вона, як ніхто, знає, які якості повинен мати найкращий вчитель. Тому оцінювати буде об’єктивно.

Для участі у цьогорічній премії заявки залишили понад три тисячі вчителів з усієї України. Анкету кожного учасника ретельно вивчали експерти. З усіх комісія обрала топ-п’ятдесят. Та ось до фіналу дійшли лише десять найсильніших. Серед них й оберуть переможця. Але перед цим – останній етап. Вже завтра конкурсанти дадуть парний урок перед незнайомими учнями. Тему дізнаються безпосередньо перед початком. Це дозволить журі оцінити стресостійкість та винахідливість педагогів.

250 тисяч гривень, рік навчання та поїздку на міжнародний форум – такий приз переможця Global Teacher Prize Ukraine. Цінні подарунки отримають і лідери у різних номінаціях. Одна з них – “Вибір серцем”, яку проводить телеведуча Наталія Мосейчук.

Премія Global Teacher Prize Ukraine проходить вже четвертий рік. І з кожним разом кількість заявок на участь зростає. Це, переконують організатори, свідчить про популяризацію професії вчителя.

Софія Куценко, Єгор Любарщук. Новини 11 каналу.