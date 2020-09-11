Вшанування героїв

Через карантин ліквідатори аварії на ЧАЕС не змогли, за традицією, зібратися разом у квітні. Тож напередодні Дня рятувальника чорнобильці Самарського району звернулись до місцевої влади з проханням організувати таку зустріч. Були і спогади, і нагороди, і дружнє спілкування. Усі подробиці — далі у сюжеті.

У залі Самарської райради — ліквідатори аварії на ЧАЕС. Люди, які врятували від атомної катастрофи не лише Україну, а й весь світ. Їм — подяки та пам’ятні нагороди від міської та районної рад.

Серед нагороджених і Віктор Ткаль. На ліквідацію наслідків аварії він потрапив у 88-му. Відповідав за медичні питання та дезінфекцію. У небезпечній зоні пробув більш як три місяці. Виїхав лише тоді, коли отримав максимально допустиму дозу опромінення.

Що таке радіація — відчув на собі і Михайло Рогальов. Військовий офіцер потрапив на ЧАЕС у грудні 86-го. Він був в оперативній групі, яка здійснювала керівництво на 4-му енергоблоці та прилеглих територіях. Згадує, як потрібно було прибирати матеріали з даху третього енергоблока. Рівень радіації був дуже високим. Офіцер-хімік добре розумів, яка це небезпека.

Через карантин ліквідатори не змогли зібратися 26 квітня. Саме тому звернулися до керівництва району з проханням організувати таку зустріч зараз.

Лише завдяки самопожертві ліквідаторів вдалося врятувати світ від радіаційного забруднення. І багато з них заплатили за це власним життям та здоров’ям. Саме тому, каже Ігор Турчин, так важливо подбати про ліквідаторів. У Дніпрі діє одна з найкращих в Україні спецпрограм, ініційована ліквідаторами. Серед іншого, це і фінансова допомога, і допомога з лікуванням та оздоровленням.

Нині у Самарському районі понад шість сотень людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Серед них 91 ліквідатор.