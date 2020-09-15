Кабель високої напруги нависає просто над головами

Понад 7 років у страху живуть мешканці одного з будинків по вулиці Калнишевського. Кабель високої напруги нависає просто над їхніми головами. Його б мали прокласти під землею, але правилами знехтували під час виконання термінового ремонту. Тож люди побоюються, що у будь-яку мить високовольтний дріт може обірватись й станеться біда. Чи є шанс розв’язати цю проблему — дивіться далі.

Проблеми почались, коли старий кабель, що служив декілька десятків років, перегорів. Тоді будинок підключили до сусіднього, протягнувши так звану “тимчасову повітрянку”. До самої будівлі кабель закинули через вікно у під’їзді.

Люди звертались по допомогу, але надійшла вона лише за декілька років. Втім ненадовго.

І знов бідолашний будинок під’єднали до повітряного кабелю. У відчаї люди звернулися до народного депутата Дмитра Кисилевського.

У компанії ДТЕК дійсно знають про цю ситуацію. Більш того, будинок № 61 по вулиці Калнишевського увійшов до списку ремонтів.

Тож мешканці з нетерпінням чекають на початок робіт. Ну, а 11-й канал обов’язково слідкуватиме за їхнім перебігом.