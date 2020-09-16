Нові зелені зони можна створити власними силами! Дняпрянам пропонують долучитися до місячника озеленення. Для цього достатньо викопати хоча б одну рослину, яка заважає або ж їй вже немає місця у вашому палісаднику. Й – пересадити її на вільну ділянку. Таким чином організатори планують створити кілька зелених зон по всьому місту. Коли і як долучитися до акції – дивіться у нашому сюжеті.

Великому мегаполісу — зелені зони

У Дніпрі з 10 жовтня містянам пропонують долучитися до екологічного місячника. Суть — достатньо проста. У густонасадженому лісі або ж на власному подвір’ї чи городі треба викопати самозасівну рослину. Потім пересадити її на вільну від насаджень територію.

Організатори мають цілий список видів рослин, які найкраще саджати у нашому місті. Він налічує майже вісімсот типів дерев та кущів.

Займаються у місті і вже давно існуючими зеленими зонами. Наразі, роботи ведуться одразу у трьох парках. На фініші реконструкція Зеленого Гаю та Прибережного скверу. А от оновлення парку Писаржевського ще на початковому етапі. У планах — розширити головну алею, сформувати клумби та зонувати територію. Можливо тут створять зелені офіси.

“Люди зможуть приходити і займатися там роботою. Підзарядити свої мобільні пристрої або ноутбуки. І там ще в зеленій зоні попрацювати. Досить цікаві рішення концепцією передбачено.”

А от реконструкція зелених зон на віддалених житлових масивах під великим питанням. По Придніпровському парку та Слобожанському скверу усі плани на папері. За роботу ж візьмуться, коли з’являться кошти.