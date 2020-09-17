Допомога медзакладам у боротьбі з коронавірусом

Компанія ІНТЕРПАЙП разом із благодійним фондом “Відродження регіону” продовжує оперативно реагувати на потреби медзакладів для боротьби з коронавірусом. Медичне обладнання та засоби індивідуального захисту для персоналу сьогодні отримала 16-та міська лікарня. У цьому закладі лікують десятки пацієнтів з пневмонією та COVID-19. Більше подробиць – далі.

Промислова компанія ІНТЕРПАЙП та благодійний фонд “Відродження регіону” передають до 16-ої лікарні необхідне для інтенсивної терапії обладнання, засоби індивідуального захисту та дезінфекції. В цих коробках — електрокардіограф, 10 бактерицидних рециркуляторів та опромінювачів, а ще респіратори, ізоляційні халати та інші матеріали. Загальна їх вартість – 624 тисячі гривень.

Та найнеобхідніше для 16-ї лікарні сьогодні — це кисневі концентратори. Інтерпайп та фонд передали таких чотири. Медики кажуть — за допомогою цього апарату у хворих зменшується задишка через кисневу недостатність, нормалізується діяльність серця, нирок, печінки, знижується інтоксикація організму.

16-та лікарня приймає пацієнтів із пневмоніями з усього правого берега Дніпра. А у відділенні інтенсивної терапії проходять лікування хворі із підтвердженим діагнозом COVID-19. Додаткова підтримка їм дуже потрібна.

Про те, що коронавірус нікуди не подівся, каже й очільниця поліклініки ІНТЕРПАЙП. Додає — місць для пацієнтів стає все менше, тож зараз, як ніколи, потрібно приділяти увагу якісному лікуванню та заходам безпеки.

Загалом компанія ІНТЕРПАЙП разом з фондами Олени та Віктора Пінчуків спрямувала на боротьбу з коронавірусом на національному та регіональному рівнях 114 млн гривень. Окрім того, за їхньою ініціативою об’єдналися понад 100 іноземних та українських компаній. Які також допомагають протистояти COVID-19 у Дніпрі та області.