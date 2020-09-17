На Дніпропетровщині +114 занедужалих на COVID-19

Черговий антирекорд. За минулу добу в Україні зафіксовано 3584-и нові випадки коронавірусної хвороби. І це поки найбільша кількість виявлених інфікувань за добу. На Дніпропетровщині ж ще +114 занедужалих на COVID-19. Тож загальна їх кількість в області з початку пандемії вже перетнула позначку у 3,5 тисячі.

В області + 114 нових випадків інфікування за минулу добу. Найбільше у Дніпрі – 82 хворих та у Кривому Розі – 13. Тим часом у лікарні Мечникова рятують життя 48-річній жінці із COVID-19. Кілька днів вона лікувала вдома легкий бронхіт, але їй ставало лише гірше. До поки вона не втратила свідомість просто на вулиці.

Стабілізувати стан хворої лікарям вдалося лише вранці. Зараз вона у реанімації. Пацієнтів з коронавірусом у тяжкому стані у Мечникова нині 8, них 6 – вагітних.

А в Україні знову антирекорд. 3584 нових випадків інфікування за добу. Лідером з кількості захворілих стали Харківська область – 483. За нею йдуть Тернопільська – 390, Одеська – 325 та Київ – 379.

Уряд напередодні ухвалив рішення — в червоній карантинній зоні забороняти роботу дитсадків та шкіл будуть тільки спільним рішенням державної та регіональної спецкомісій.

Міністр також повідомив: українці, в яких діагностовано COVID, зможуть взяти участь у голосуванні вдома. Для цього потрібно повідомити виборчу комісію до 20:00 останньої перед голосуванням п’ятниці.