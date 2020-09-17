Розпочалась реконструкція вулиці Космонавтів

Замість ям — якісне дорожнє покриття, замість темряви — сучасне освітлення. Народний депутат України Дмитро Кисилевський взявся за реконструкцію вулиці Космонавтів у Придніпровську. На це з субвенції він виділив 4,8 мільйона гривень. Роботи з благоустрою вже почалися і триватимуть близько двох місяців. За ходом реконструкції спостерігали наші журналісти.

Ані освітлення, ані нормальної дороги. Такою вулицю Космонавтів у Придніпровську пам’ятає Віра Федорівна. Жінка мешкає тут вже понад 40 років і ще жодного разу не бачила, аби пішохідну зону ремонтували. Нею пенсіонерка чи не щодня ходить до аптеки. Каже: дорожнє покриття у катастрофічному стані. Аби його оновили – не раз із сусідами звертались до міськради, та все марно. Допомога прийшла від народного депутата Дмитра Кисилевського.

Ремонтні роботи відбуваються за кошти субвенції з державного бюджету України до бюджету міста Дніпра, наданої за ініціативою народного депутата Дмитра Кисилевського. Вартість оновлення вулиці Космонавтів – 4,88 млн грн.

Вже незабаром тут з’явиться нове дорожнє покриття. А ще – лавочки, урни, антипаркувальні елементи та освітлення. Також з нуля тут побудують сучасний дитячий майданчик. Реконструкція вже розпочалася та триватиме три місяці.

Місцеві жителі вже чекають на завершення робіт та відкриття сучасної зони відпочинку в Придніпровську. Своїми очікуваннями поділилися з 11 каналом.

Ще понад 5 мільйонів гривень субвенції депутат направив на придбання обладнання для медзакладів Індустріального та Самарського районів. Перші одиниці техніки за держкошти вже надійшли до лікарні № 12.

До кінця року медобладнання отримають лікарні №12 та № 6 та 9-й центр первинної медико-соціальної допомоги.