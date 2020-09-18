Триває ремонт Селянського узвозу
Через постійні підтоплення та бездоріжжя відтепер не страждатимуть жителі Селянського узвозу! Про це сьогодні заявили представники мерії. Та зібрали журналістів, аби показати, як ремонтують чи не найпроблемнішу ділянку у Дніпрі. Що вже встигли зробити комунальники та коли нарешті вулицю відкриють. Дивіться.
Капітальний ремонт на Селянському узвозі розпочали ще наприкінці весни. І от нарешті справа добігає кінця. Жителі буквально в передчутті фінального дня “Х”.
Жителі з жахом згадують проблеми, які вони переживали через несправну каналізаційну систему та тотальне бездоріжжя. Майже після кожного дощу домівки затоплювало. А сама ж вулиця була схожа на справжнісінький водоспад. Пішки пройти було нереально, та й проїхати — майже неможливо.
Нині ж тут кипить робота. Впродовж усього Селянського узвозу цілими днями працюють зо три десятки комунальників та спецтехніка. Прокладають дорогу, будують каналізаційний колектор та 12 дощоприймачів.
У міськраді кажуть — колектор довелось повністю замінити та побудувати з нуля. Оскільки старий був забитий нечистотами.Зараз же комунальники очистили 3 оглядових колодязі із 5. І вже незабаром будуть готові до фінальних робіт.
Асфальт роблять за сучасною технологією — безшовне покриття плит. Зараз вони мають вигляд пазлів, але потім поєднаються металевою арматурою. Згодом все заллють бетоном. Спеціалісти кажуть — це і забезпечить безпеку та якість.
В планах ще й облаштувати узвіз: збудувати бордюр та провести освітлення. Всі роботи обіцяють завершити до кінця жовтня.