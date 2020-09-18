Невідомі обікрали чемпіона Ізраїлю

18.09.2020 18:13

Пригоди ізраїльського човна в Україні. У Дніпрі невідомі поцупили човен чемпіона Ізраїлю з академічної греблі. До нашого міста спортсмен прилетів на тренування до чемпіонату Європи. Та раптом його унікальний і спеціально адаптований інвентар вартістю аж у 15 тисяч євро — зник. За три доби дніпровські поліцейські таки відшукали човен на околиці Дніпра. Хто ж виявився викрадачем — подробиць наразі не розголошують. Але не виключають, це могли бути підступні конкуренти спортсмена.

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