Опалювальний сезон стартує вчасно

29.09.2020 17:47

Принаймні, у цьому запевняє міська влада. Адже цьогоріч проведено масштабну реконструкцію міських котелень. Серед них і найбільша у місті, що обігріває житломасиви Перемога та Сокіл. Тільки на неї витратили 20 мільйонів гривень.

Чи варто очікувати підвищення тарифів – наші журналісти вже знають.

Це – найбільша котельня міста. Вона знаходиться на вулиці Космічній. Її потужностей вистачає, аби обігрівати домівки двохсот тисяч мешканців Дніпра. І цьогоріч – її модернізували.

Окрім якіснішої роботи, оновленя котлів та горілок дозволить значно економити газ. А саме – від тридцяти до п’ятдесяти відсотків заощадженого блакитного палива. Саме тому – очікувати на підвищення тарифів на опаленя, кажуть чиновники, не варто.

Всього на території Дніпра розташовано триста шістдесят котелень. Одинадцять з них – вже зробили “економними” . У планах міськради на наступний рік – оновити ще два десятка.

Опалення ж з’явитсья у домівках дніпрян тоді, коли на вулиці мінімум протягом трьох днів триматиметься температура нижче восьми градусів тепла.

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