Бронежилети, військові аптечки, екіпірування, тепловізори та рації! Промислова компанія Інтерпайп забезпечує мобілізованих працівників, які боронять країну! Із 10 тисяч робітників компанії вже 760 вступили до лав ЗСУ та тероборони. Як працює волонтерський штаб – дивіться в сюжеті

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