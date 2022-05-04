На Дніпропетровщині піротехніки знешкодили 100 боєприпасів у травні. Брифінг ДСНС про розмінування

04.05.2022 13:59

У травні піротехніки знешкодили майже 100 боєприпасів. Здебільшого це були касетні боєприпаси до ракетних систем «Торнадо», «Ураган», «Смерч». Їх знешкодили у Криворізькому та Синельниківському районах.

Про це розповіли на брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

“Щодня виїжджаємо на розмінування. Найчастіше – до прифронтових територій. Найбільше вибухонебезпечних предметів знешкодили у Зеленодольській, Апостолівській, Великомихайлівській, Межівській громадах”, – розповів начальник сектору гуманітарного розмінування Головного управління ДСНС України в області Андрій Моторя.

Через необережне поводження з боєприпасами загинули 5 мешканців області. Слід бути обачними, аби раптом не натрапити на вибухонебезпечний предмет. Касетні елементи мають форму циліндра довжиною майже 13 см. Діаметром – 3-5 см.

Фахівець наголосив: касети детонують від найменшого дотику. Їх у жодному разі не можна брати у руки, переносити, кидати у воду чи багаття.

Якщо знайшли схожий на вибухівку предмет, про це слід терміново повідомити телефонами 101 або 102.

Загалом із початку війни фахівці ДСНС та поліції знищили на Дніпропетровщині майже 2 тисячі вибухонебезпечних предметів.

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