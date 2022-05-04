На Дніпропетровщині зруйнована тягова підстанція внаслідок ворожого обстрілу 3 травня

російські ракетні удари надвечір 3 травня зруйнували залізничну інфраструктуру в Кам’янському районі Дніпропетровщини. Про це під час брифінгу повідомила головна фахівчиня відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.

За її словами, зруйнована тягова підстанція та електромережі залізниці. Працівник станції отримав контузію та поранення.

Ще одна ракета впала на відкритій території, неподалік від пам’ятника радянському літаку. На місці падіння утворилася воронка діаметром 15 та глибиною 5 метрів. Поранених та загиблих через це влучання немає