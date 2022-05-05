“У Дніпрі проблему пального вирішать протягом 2 тижнів” – голова облради Микола Лукашук

Проблеми із постачанням пального до України та, зокрема, Дніпропетровської області мають вирішити протягом двох тижнів. Про це під час брифінгу повідомив голова облради Микола Лукашук

За його словами, через удари по інфраструктурі, зокрема, по базам, де зберігаються нафтопродукти, в Україні спостерігається дефіцит пального. Микола Лукашук повідомив, що уряд будує нову логістику щодо постачання палиьного з країн ЄС.

“Протягом тижня-двох завершиться побудова логістичного ланцюга, і пальне почне поступати до нашої області. Так як його будуть постачати з країн ЄС, можливе зростання вартості”, – зазначив голова облради.

Приблизних оцінок, на скільки зросте вартість пального, посадовець не надав. Проте зазначив, що уряд працює над балансом між інтересами постачальників та жителів, які споживають пальне.

“Звертаюся до наших жителів: якщо маєте таку можливість, протягом найближчих двох тижнів утримайтеся від поїздок, зекономте пальне. На заправках Дніпропетровщини воно є, продається за талонами по 10-20 літрів. Але кардинально проблема вирішиться протягом двох тижнів, і ви зможете заправляти повні баки”, – зазначив Микола Лукашук.

Також він додав: ЗСУ, медики, поліція, комунальні служби та громадський транспорт наразі забезпечені пальним.