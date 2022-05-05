Mіські новини Новини У ресторані Поплавок готують безкоштовні обіди для переселенців 05.05.2022 18:15 Безкоштовні обіди для переселенців із середини квітня готують у легендарному ресторані Поплавок. Щодня харчується щонайменше тисяча людей. Якими стравами їх пригощають та хто фінансує ініціативу? Продовжити читання Уперед “У Дніпрі проблему пального вирішать протягом 2 тижнів” – голова облради Микола ЛукашукНазад Сергій Корінний про ліквідацію наслідків ворожих атак та розмінування територій Дніпропетровщини Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 06.05.2022 06.05.2022 6:50 Mіські новини Новини Дніпровський гурт “Кімната Гретхен” збирає кошти для ЗСУ 06.05.2022 6:11 Новини Новини України Звернення Президента Володимира Зеленського до учасників благодійного вечора Brave Ukraine, народу Великої Британії та народу України 05.05.2022 23:59 Mіські новини Новини Дніпровські волонтери стрижуть військових на передовій 05.05.2022 19:49 Mіські новини Новини Сергій Корінний про ліквідацію наслідків ворожих атак та розмінування територій Дніпропетровщини 05.05.2022 19:19 Mіські новини Новини “У Дніпрі проблему пального вирішать протягом 2 тижнів” – голова облради Микола Лукашук 05.05.2022 17:35