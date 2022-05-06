Потужний powerbank для військових розробив радіолюбитель із Підгородного

06.05.2022 9:37

Радіолюбитель із Підгородного потужний павербанк для військових. За допомогою нього бійці можуть заряджати телефони та рації на позиціях, де відсутнє електропостачання.

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