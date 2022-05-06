Команда волонетрів евакуює людей з Харківської та Донецької області

06.05.2022 15:15

Вивозять з гарячих точок та допомагають облаштуватися у Дніпрі. Від початку війни команда волонетрів займається евакуацією людей з Харківської та Донецької області. Роблять це абсолютно безкоштовно.

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