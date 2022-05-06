Mіські новини Новини Команда волонетрів евакуює людей з Харківської та Донецької області 06.05.2022 15:15 Вивозять з гарячих точок та допомагають облаштуватися у Дніпрі. Від початку війни команда волонетрів займається евакуацією людей з Харківської та Донецької області. Роблять це абсолютно безкоштовно. Продовжити читання Уперед Потужний powerbank для військових розробив радіолюбитель із ПідгородногоНазад Юні переселенці власноруч готують і продають лимонад, аби підтримати родину Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини В IT-школі “Айтішка” розгорнули волонтерський штаб 07.05.2022 9:05 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 07.05.2022 07.05.2022 7:40 Новини Новини України Україна захищається від нападу тиранії, і ця боротьба за свободу зрозуміла в будь-якому куточку планети – звернення Президента Володимира Зеленського 06.05.2022 23:45 Mіські новини Новини Марина Горбенко-Хвастунова про незалежне оцінювання 2022 06.05.2022 20:55 Mіські новини Новини Українські джаз-виконавці ведуть свій музикальний фронт 06.05.2022 19:07 Mіські новини Новини Водії не стали уважніше ставитись до правил дорожнього руху з початком війни 06.05.2022 18:43