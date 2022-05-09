Ірина Максименко про державну допомогу внутрішньо переміщеним особам

09.05.2022 20:38

Про державну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Гість студії – Ірина Максименко, начальниця управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

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