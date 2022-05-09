Mіські новини Новини Ірина Максименко про державну допомогу внутрішньо переміщеним особам 09.05.2022 20:38 Про державну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Гість студії – Ірина Максименко, начальниця управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Продовжити читання Уперед У Кам’янському працюють більше 20 волонтерських штабівНазад Росія – єдиний винуватець того, що мир був зруйнований, і це її історична відповідальність – звернення Президента України Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 10.05.2022 10.05.2022 6:46 Новини Новини України Росія – єдиний винуватець того, що мир був зруйнований, і це її історична відповідальність – звернення Президента України 09.05.2022 23:58 Mіські новини Новини У Кам’янському працюють більше 20 волонтерських штабів 09.05.2022 18:40 Mіські новини Новини Військовий з Дніпра створює патріотичні пісні 09.05.2022 17:33 Mіські новини Новини Ракетні обстріли Дніпра: влада відновлює пошкодження 09.05.2022 16:31 Mіські новини Новини Cело ЗалелІя прийняло вимушених переселенців 09.05.2022 15:23