Ракетні обстріли Дніпра: влада відновлює пошкодження

09.05.2022 16:31

Вибиті шибки, віконні рами та зруйновані покрівлі. У Дніпрі місцева влада потроху розпочинає відновлювати пошкоджені вибухами від російських ракет житлові будинки. Десь вже ліквідувли усі наслідки. А от за деякими адресами роботи лише розпочалися

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