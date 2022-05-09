Ракетні обстріли Дніпра: влада відновлює пошкодження
09.05.2022 16:31
Вибиті шибки, віконні рами та зруйновані покрівлі. У Дніпрі місцева влада потроху розпочинає відновлювати пошкоджені вибухами від російських ракет житлові будинки. Десь вже ліквідувли усі наслідки. А от за деякими адресами роботи лише розпочалися
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