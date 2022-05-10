У Кам’янському висадили «Сади перемоги»

10.05.2022 17:50

Очільник Кам’янського Андрій Білоусов разом із освітянами-волонтерами долучився до всеукраїнської акції «Сади перемоги». На території гімназії № 27 у селищі Романковому висадили 100 фруктових дерев – по одному від кожного навчального закладу.

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