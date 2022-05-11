Mіські новини Новини Любов’ю Кравченко про оновлену вступну кампанію — 2022 11.05.2022 21:11 Про оновлену вступну кампанію — 2022 поговоримо з очільницею управління департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОВА – Любов’ю Кравченко. Теги: вступна кампанія, освіта Продовжити читання Уперед Морський піхотинець з Дніпра пробув у полоні 17 днівНазад Ми звільнимо нашу землю і людей, а з допомогою вільного світу це буде зробити легше – звернення Президента України Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 12.05.2022 12.05.2022 7:20 Новини Новини України Ми звільнимо нашу землю і людей, а з допомогою вільного світу це буде зробити легше – звернення Президента України 11.05.2022 22:55 Mіські новини Новини Морський піхотинець з Дніпра пробув у полоні 17 днів 11.05.2022 20:05 Mіські новини Новини Як оформити пенсію тимчасово переміщеним особам? 11.05.2022 19:02 Mіські новини Новини Академія музики влаштувала музичний сюрприз для дніпрян 11.05.2022 17:08 Mіські новини Новини На Дніпропетровщині 60% дорослих мешканців завершили курс вакцинації від COVID-19 11.05.2022 13:30