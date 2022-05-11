Любов’ю Кравченко про оновлену вступну кампанію — 2022

11.05.2022 21:11

Про оновлену вступну кампанію — 2022 поговоримо з очільницею управління департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОВА – Любов’ю Кравченко.

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