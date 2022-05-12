Mіські новини Новини 600 000 тюльпанів цьогоріч висадили у Дніпрі 12.05.2022 20:10 Маленькі Нідерланди у Дніпрі! Майже 600 000 тюльпанів цьогоріч висадили по всьому місту. Квіти стали справжньою окрасою головних вулиць та проспектів. Схожі на нарциси та лілії — клумби з тюльпанами не оминають а ні містяни, а ні фотографи. Продовжити читання Уперед Краматорський завод перевіз виробництво до ДніпраНазад У Дніпрі один із шелтерів змушений був зачинитися через комунальні борги Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Дніпрі один із шелтерів змушений був зачинитися через комунальні борги 12.05.2022 21:05 Mіські новини Новини Краматорський завод перевіз виробництво до Дніпра 12.05.2022 19:54 Mіські новини Новини “Відродження регіону” спрямував 10000000 гривень на підтримку військових, медиків і переселенців 12.05.2022 19:13 Mіські новини Новини У Будинку мистецтв відкрилася експозиція “Війна” 12.05.2022 18:13 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 12.05.2022 12.05.2022 7:20 Новини Новини України Ми звільнимо нашу землю і людей, а з допомогою вільного світу це буде зробити легше – звернення Президента України 11.05.2022 22:55