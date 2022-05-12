600 000 тюльпанів цьогоріч висадили у Дніпрі

Маленькі Нідерланди у Дніпрі! Майже 600 000 тюльпанів цьогоріч висадили по всьому місту.

Квіти стали справжньою окрасою головних вулиць та проспектів.

Схожі на нарциси та лілії — клумби з тюльпанами не оминають а ні містяни, а ні фотографи.

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