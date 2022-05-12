Краматорський завод перевіз виробництво до Дніпра

12.05.2022 19:54

Дніпро приймає не лише людей з окупованих територій, а й цілі підприємства.
Краматорський завод, що виготовляє спеціальні кріплення для важкого машинобудування перевіз у наше місто своє обладнання.
Переїхала й частина працівників і вже стали до роботи.

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