Краматорський завод перевіз виробництво до Дніпра

Дніпро приймає не лише людей з окупованих територій, а й цілі підприємства.

Краматорський завод, що виготовляє спеціальні кріплення для важкого машинобудування перевіз у наше місто своє обладнання.

Переїхала й частина працівників і вже стали до роботи.

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