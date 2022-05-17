Майстер-клас зі створення мультфільма провели для дітей у кіностудії “Веснянка”

17.05.2022 17:35

Майстер-клас зі створення справжнього мультфільма провели для дітей переселенців у дніпровській кіностудії “Веснянка”. Це чергова зустріч у рамках акції “Наші діти всюди”, яку започаткували митці центру. Щотижня студія виїжджає до шелтерів або запрошує групи до себе.

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