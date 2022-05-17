У Дніпрі з’явився новий патріотичний мурал

Новий мурал з патріотичними мотивами нещодавно з’явився у Дніпрі.

Малюнок прикрасив фасад одного з ресторанів міста.

Створили його, щоб підняти настрій містянам.

Що зобразили на муралі та хто його автор?

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