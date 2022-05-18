На Дніпропетровщині 18 травня одну ворожу ракету збила ППО, інша зруйнувала інфраструктурний об’єкт

18.05.2022 12:15

Ворог атакував ракетами Дніпровський район. Одну ракету збила наша ППО. Друга зруйнувала об’єкт транспортної інфраструктури

«Уламки збитої ракети впали на території приватного домоволодіння. Зруйновані 2 будинки. В них сильно пошкоджено дахи та стіни, вибиті вікна. Осколкові поранення отримали двоє жінок та чоловік. Їх доправили до лікарні», – повідомила головний фахівець відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.

Вона додала, що друга ракета поцілила в об’єкт транспортної інфраструктури. Він зруйнований. Ніхто не постраждав.

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