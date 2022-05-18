На Дніпропетровщині 18 травня одну ворожу ракету збила ППО, інша зруйнувала інфраструктурний об’єкт
Ворог атакував ракетами Дніпровський район. Одну ракету збила наша ППО. Друга зруйнувала об’єкт транспортної інфраструктури
«Уламки збитої ракети впали на території приватного домоволодіння. Зруйновані 2 будинки. В них сильно пошкоджено дахи та стіни, вибиті вікна. Осколкові поранення отримали двоє жінок та чоловік. Їх доправили до лікарні», – повідомила головний фахівець відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.
Вона додала, що друга ракета поцілила в об’єкт транспортної інфраструктури. Він зруйнований. Ніхто не постраждав.