В лікарні Кам’янського піклуються про поранених бійців

19.05.2022 19:20

В одній з лікарень Кам’янського з початку військових дій вилікували понад півсотні бійців. Поранені продовжують надходити. Про їхнє здоров’я піклуються не лише медики, заклад відвідують представники міськради та районної військової адміністрації.

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