В лікарні Кам’янського піклуються про поранених бійців
19.05.2022 19:20
В одній з лікарень Кам’янського з початку військових дій вилікували понад півсотні бійців. Поранені продовжують надходити. Про їхнє здоров’я піклуються не лише медики, заклад відвідують представники міськради та районної військової адміністрації.
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