Онлайн-флешмоб, майстер-класи та лекції: як у закладах культури Дніпропетровщини відзначають День вишиванки

19 травня Україна відзначає День вишиванки. До свята заклади культури Дніпропетровщини проводять онлайн-зустрічі. Запрошують мешканців області долучитися до тематичних лекцій, онлайн-флешмобу, вікторини. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«День вишиванки – символічне свято. Особливе для кожного українця. Вишита сорочка уособлює та зберігає нашу історію, автентичну культуру, народні традиції. До цієї дати обласні музеї та бібліотеки підготували різноманітні онлайн-зустрічі», – сказала начальниця управління культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської ОВА Наталія Першина.

Долучитися до онлайн-флешмобу запрошує Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури.

Усе, що потрібно – створювати на своїх фейсбук-сторінках тематичні публікації. Наприклад, викладати фото у вишиванці. Або ділитися відео, на яких розповідаєте вірші, побажання військовим або цікаві історії, пов’язані з вишиванками. До публікацій додавати хештег #Краса вишиванки.

19 травня в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія проведуть онлайн-зустрічі. Серед них – виставка-презентація «Вишивальні традиції України». А ще майстер-клас з основних технік вишиванки.

Не лишилась осторонь святкової дати й обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова. Там запланували майстер-клас зі створення паперової вишиванки, вікторину на знання різних стилів візерунків. Записали серію тематичних інтерв’ю з містянами.

У національному історичному музеї ім. Д. Яворницького проведуть онлайн-лекцію. Завідувачка відділу Оксана Рутковська розповість про історичні традиції вишиванки, особливості орнаментів та символів.