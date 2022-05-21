Mіські новини Новини Ваге Алавердян про дніпровських волонтерів, які допомагають виїхати з місць, де ведуться бойові дії 21.05.2022 8:21 Про дніпровських волонтерів, які допомагають виїхати згарячих точок поговоримо з координатором відділу евакуаціїї Координаційного штабу волонтерів Дніпра Ваге Алавердяном. Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 21.05.2022 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 21.05.2022 21.05.2022 7:11 Новини Новини України Пропонуємо державам-партнерам визнати, що Росія повинна понести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини – звернення Президента України 20.05.2022 23:02 Mіські новини Новини В Історичному музеї працює волонтерський центр для переселенців 20.05.2022 20:20 Mіські новини Новини У Кам’янському зібрали для пасажирів Укрзалізниці гуманітарну допомогу 20.05.2022 16:55 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.05.2022 20.05.2022 7:02 Mіські новини Новини В історичному музеї відбулась незвична мистецька зустріч поетів та художників 20.05.2022 5:52