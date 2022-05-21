Ваге Алавердян про дніпровських волонтерів, які допомагають виїхати з місць, де ведуться бойові дії

21.05.2022 8:21

Про дніпровських волонтерів, які допомагають виїхати згарячих точок поговоримо з координатором відділу евакуаціїї Координаційного штабу волонтерів Дніпра Ваге Алавердяном.

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