Воєнні будні машини під назвою “Чарлік”

23.05.2022 20:36

Кумедний і маленький, проте маневрений і витривалий автомобіль. Про свою техніку українські військові піклуються, як за членів родини. Про воєнні будні машини під назвою “Чарлік” – дивіться в сюжеті

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