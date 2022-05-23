Mіські новини Новини Воєнні будні машини під назвою “Чарлік” 23.05.2022 20:36 Кумедний і маленький, проте маневрений і витривалий автомобіль. Про свою техніку українські військові піклуються, як за членів родини. Про воєнні будні машини під назвою “Чарлік” – дивіться в сюжеті Продовжити читання Уперед Поліцейські та молодіжна команда “Дніпро-1” організували футбольний матч для дітей-переселенцівНазад Ірина Журавльова про релокацію бізнесу в межах України у воєнний час Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 24.05.2022 24.05.2022 6:52 Новини Новини України Найближчі тижні війни будуть складними, але в нас немає жодної альтернативи, крім як боротись і перемогти – звернення Президента України 23.05.2022 22:56 Mіські новини Новини Ірина Журавльова про релокацію бізнесу в межах України у воєнний час 23.05.2022 21:00 Mіські новини Новини Поліцейські та молодіжна команда “Дніпро-1” організували футбольний матч для дітей-переселенців 23.05.2022 20:15 Mіські новини Новини Багатодітні та малозабезпечені родини не отримали соціальні виплати від держави 23.05.2022 19:45 Mіські новини Новини У Кам’янському відбулася позачергова сесія міськради 23.05.2022 19:18