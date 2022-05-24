За новою маркою у Дніпрі вишукувались неабиякі черги

Довжелезні черги та конфлікти у відділеннях – через дефіцит.”Русскій воєнний корабль…ВСЬО” – ремейк вже легендарної марки, яка стала справжнім символом української боротьби і незламності, знову спричинив небачений ажіотаж. Люди буквально атакують відділення Укрпошти, черги вишиковуються ледь не з самої ночі. Бо марок знову – катастрофічно не вистачає. Головпоштамт Дніпра фанати штурмують вже другий день поспіль. Чи реально взагалі вистояти чергу та купити омріяну марку? І в чому причина такого ажіотажу?

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