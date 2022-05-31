У Дніпрі провели майстер-клас з виготовлення патріотичних сувенірів
31.05.2022 3:05
Моделювали “байрактар”, створювали патріотичні сувеніри та програмували. У Дніпровському центрі науково-технічної творчості провели майстер-класи для дітей. До юних творців Дніпра долучилися винахідники з Харкова, Маріуполя та Волновахи.
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