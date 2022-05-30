Європі у будь-якому разі доведеться відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів, бо це про незалежність самих європейців від енергетичної зброї РФ – звернення Президента України

Українці! Українки!

Всі наші захисники й захисниці!

Сьогодні одним з головних завдань дня була комунікація для затвердження Європейським Союзом шостого санкційного пакету.

Пауза з погодженням нових санкцій у Європі вже надто затягнулася. Пʼятий санкційний пакет був запроваджений ще 8 квітня. Тож минуло дуже багато часу без посилення європейських санкцій проти Росії.

Про те, що це потрібно нарешті виправити – і виправити негайно, – говорив у своєму зверненні до лідерів європейських країн, які зібралися на засідання Європейської ради. Зокрема, щоб обговорити й це питання.

Я вдячний Шарлю Мішелю, Президенту Європейської ради, за підтримку інтересів України, інтересів усієї Європи й за намагання якнайшвидше знайти потрібні компроміси, щоб шостий санкційний пакет Європейського Союзу все ж таки був затверджений. Росія має відчути значно більшу ціну за свою агресію.

Ключовий пункт – це, звичайно, нафта. Вважаю, що Європі у будь-якому разі доведеться відмовитися від російської нафти, нафтопродуктів. Бо це – про незалежність самих європейців від російської енергетичної зброї. І що раніше це відбудеться, що повнішою буде відмова від російської нафти, то вигідніше буде зрештою самій Європі.

Говорив сьогодні про посилення санкцій і з міністром з питань Європи та закордонних справ Франції. Катрін Колонна була з візитом у Києві.

Окрім санкційної тематики, ми обговорили й питання оборонної підтримки України, нашої європейської інтеграції та необхідності діяти значно швидше, щоб не допустити ескалації продовольчої кризи у світі.

Зараз через те, що Росія заблокувала наші порти на Чорному морі й захопила нашу частину берега Азовського моря, ми не можемо відправити на експорт 22 мільйони тонн зернових, які вже є на складах у нашій країні. Це той обсяг, який мав вийти на зовнішній ринок. І блокування Росією нашого експорту дестабілізує ситуацію справді в глобальному масштабі. Як результат – дорожчає продовольство в різних країнах. А отже, виникає загроза голоду. У Африці, в Азії, у деяких державах Європи.

Ця загроза може перерости у нову міграційну кризу. І це те, чого явно прагне російське керівництво. Вони свідомо створюють цю проблему, щоб і всій Європі було складно. І щоб Україна не отримала мільярди доларів за свій експорт. Саме ті мільярди, які дуже потрібні зараз нашій економіці.

А мешканців африканських і азійських країн російська держава використовує просто як розмінну монету.

На такому тлі особливо цинічними виглядають розповіді російських представників різного рівня про те, що нібито якісь санкції не дозволяють їм наростити експорт їхнього продовольства. Мовляв, вони хочуть не допустити кризи. Але нібито санкції їм заважають. Ясно, що вони брешуть, як і завжди.

По-перше, російське продовольство санкціями не блокували. А по-друге, на нашій захопленій території російські окупанти вкрали вже як мінімум півмільйона тонн зернових і шукають зараз, як їх десь «вчорну» продати. Так продати, щоб і грошей заробити на вкраденому, і зберегти дефіцит на легальному ринку.

Говорив сьогодні з Президентом Туреччини Ердоганом зокрема й про цю загрозу продовольчій безпеці. Про те, як можна забезпечити нормальний рух з українських чорноморських портів. І, звичайно, про те, як прискорити завершення цієї війни – війни Росії проти нашої держави.

Обговорили й подальшу оборонну співпрацю між Україною та Туреччиною.

Сьогодні на Луганщині окупанти зірвали евакуацію з районів бойових дій, обстрілявши машину, яка їхала по місцевих. Від смертельного поранення під час цього обстрілу загинув французький журналіст Фредерік Леклерк. Він працював на французький телеканал BFM TV.

Трохи більш як місяць тому я дав інтервʼю саме цьому телеканалу. Це було моє перше інтервʼю представникам медіа Франції за час повномасштабної війни.

Мої щирі співчуття колегам і рідним Фредеріка.

Він став 32-м медійником, який загинув після 24 лютого.

Ситуація на Донбасі залишається в цілому надзвичайно тяжкою. Російська армія намагається точково зібрати переважні сили для більшого й більшого тиску на наших захисників. Там, на Донбасі, зараз зібраний максимум бойової потужності російської армії.

Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка, Курахове, Словʼянськ та деякі інші населені пункти залишаються для окупантів ключовими мішенями саме на цьому напрямку.

І я вдячний усім нашим захисникам, захисницям, які попри технічну й подекуди кількісну перевагу окупантів героїчно тримають оборону.

Сьогодні російські війська знову обстріляли Харків. Через кордон України та Росії була обстріляна й територія нашої Сумської області.

Продовжується боротьба за Херсонську область. Крок за кроком звільняємо нашу землю й поступово наближаємося до тієї точки, у якій Росії все ж таки доведеться відкласти зброю, порахувати всіх своїх убитих і перейти до дипломатії. Обов’язково доведеться.

Вічна слава кожному й кожній, хто захищає незалежність України!

Вічна памʼять усім, хто загинув від рук окупантів.

Слава Україні!