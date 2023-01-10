Наводив ракети на ТЕС у Дніпрі і «полював» за ППО: СБУ затримала російського агента

СБУ затримала російського агента, який наводив ракети на ТЕС у Дніпрі і «полював» за місцевими системами ППО

Працюючи у місцевій фармацевтичній компанії він займався поставками лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ. Насамперед російський агент намагався виявити бойові позиції сил ППО і розташування штабів.

Також чоловік передавав агресору локації місцевих об’єктів тепло- та енергозабезпечення.

Встановлено, що ворожий агент «звітував» співробітникам російського гру про наслідки повітряних атак по цих об’єктах, зокрема по Придніпровській ТЕС. Отримані відомості передавав окупантам через закриті канали зв’язку у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та детальним описом.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби