Наводив ракети на ТЕС у Дніпрі і «полював» за ППО: СБУ затримала російського агента

10.01.2023 10:30

СБУ затримала російського агента, який наводив ракети на ТЕС у Дніпрі і «полював» за місцевими системами ППО

Працюючи у місцевій фармацевтичній компанії він займався поставками лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ. Насамперед російський агент намагався виявити бойові позиції сил ППО і розташування штабів.
Також чоловік передавав агресору локації місцевих об’єктів тепло- та енергозабезпечення.

Встановлено, що ворожий агент «звітував» співробітникам російського гру про наслідки повітряних атак по цих об’єктах, зокрема по Придніпровській ТЕС. Отримані відомості передавав окупантам через закриті канали зв’язку у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та детальним описом.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби

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