Mіські новини Новини СМЕРТЕЛЬНА ОПЕРАЦІЯ! Молода дівчина померла після пластики на грудях 30.06.2023 15:07 17 Операція за ціною життя. У Кривому Розі дівчина померла за кілька днів після мамопластики. Медики стверджують – пацієнтка переборщила зі знеболювальними. Родичі ж померлої переконані, причина смерті – недбалість лікарів. Що ж сталося насправді? Продовжити читання Уперед У Кам’янському ремонтують покриття біля медзакладів міста Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro У Дніпрі погасили нову марк З завтрашнього дня податки Рівень води у ставку-охолод ☝️📨З 1 липня Укрпошта в Дн У парку Гагаріна відкрили в Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Кам’янському ремонтують покриття біля медзакладів міста 30.06.2023 14:16 35 Mіські новини Новини ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВОДОЮ. Фонд Віктора Пінчука передав ємності для Нікопольщини 30.06.2023 9:37 56 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 30.06.2023 30.06.2023 9:05 70 Новини Новини України Протидія екоциду – це один із пунктів Української формули миру, і ми маємо реалізувати кожен її пункт – звернення Президента Володимира Зеленського 29.06.2023 22:44 84 Новини Новини України ОКУПАНТИ АТАКУВАЛИ РАКЕТАМИ ХАРКІВЩИНУ ТА ЗАПОРІЖЖЯ // Війна. День 491 29.06.2023 17:03 98 Mіські новини Новини МИСТЕЦТВО ТА РОБОТИ. Для маленьких дніпрян влаштували майстер-класи 29.06.2023 13:52 91