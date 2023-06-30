СМЕРТЕЛЬНА ОПЕРАЦІЯ! Молода дівчина померла після пластики на грудях

30.06.2023 15:07 17

Операція за ціною життя. У Кривому Розі дівчина померла за кілька днів після мамопластики. Медики стверджують – пацієнтка переборщила зі знеболювальними. Родичі ж померлої переконані, причина смерті – недбалість лікарів. Що ж сталося насправді?

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