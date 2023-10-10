Окупанти обстріляли приватний сектор Нікополя. Люди цілі

10.10.2023 18:28

Потрощило дахи, побило вікна та паркани! Сьогодні окупанти знову вдарили по житловій забудові Нікополя.

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