Сморід і мутна вода! Чи справді ДНІПРО вмирає?

11.10.2023 13:41

Сморід і зелена вода навкруги. Мешканці житломасиву Перемога звинувачують забудовників у цвітінні Дніпра.

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