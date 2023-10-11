Mіські новини Новини ЯК ПОБОРОТИ СТРЕС ПІД ЧАС ВІЙНИ? 11.10.2023 11:15 А ви в курсі як побороти стрес під час війни? Лайфхаки від дніпрян👍 Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 11.10.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 11.10.2023 11.10.2023 8:26 Новини Новини України Стратегічні відносини України та Румунії – це нова сила для всього Чорноморського регіону – звернення Президента Володимира Зеленського 10.10.2023 21:15 Mіські новини Новини Люди потрапили під завал: є загиблий 10.10.2023 20:07 Mіські новини Новини Співмешканці гвалтували та знімали порно з малолітніми дітьми 10.10.2023 19:39 Mіські новини Новини Окупанти обстріляли приватний сектор Нікополя. Люди цілі 10.10.2023 18:28 Mіські новини Новини Підірвали жінку гранатою у власному дворі 10.10.2023 17:35